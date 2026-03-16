ロッテリア、Xで「ご報告」

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　ロッテリアの公式Xが16日更新され、アカウントが切り替わることを報告した。

【写真】時代が変わる！「ご報告」したロッテリアの投稿

　投稿では「【フォロワーの皆様へ】」と書き出し、「長年ご愛顧いただきありがとうございます。皆様にご報告です。3月25日より、当アカウントはゼッテリアに切り替わります」と発表した。

　画像でもゼッテリアのロゴやハンバーガーの写真とともにアカウントが切り替わることを伝えた。投稿は「これまで同様に温かく支えてほしいです」と結んでいる。

　外食大手ゼンショーホールディングス（HD）傘下でハンバーガーチェーンを展開する「ロッテリア」は2月16日付で、社名を「株式会社バーガー・ワン（Burger One Co., Ltd.）」へ変更。運営店舗名は「ゼッテリア」に統一する方向となっている。