【シリコンバレー＝木瀬武】１５日夜（日本時間１６日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比３・８％高の１バレル＝１０２ドル台をつけた。

１００ドルを突破するのは９日以来、約１週間ぶり。イラン情勢の悪化で原油需給が逼迫（ひっぱく）するとの懸念が高まっている。

トランプ米大統領は１３日夜、自身のＳＮＳで、イランの原油輸出拠点の軍事施設を攻撃したと明らかにした。石油タンカーなどの船舶がホルムズ海峡を航行できない状態が続けば、石油関連施設を攻撃対象に加える可能性も示唆し、市場では中東地域の紛争が長期化するとの見方が強まった。

米国とイスラエルがイラン攻撃を始めた２月末以降、原油価格は急騰し、３月８日夜には一時、１１９ドル台まで上昇した。その後は急落するなど乱高下したが、足元では上昇基調が続く。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、紛争の影響で中東湾岸の原油生産が少なくとも日量１０００万バレル（世界全体の１割程度）減ったと分析する。物価高に拍車がかかる恐れが高まり、世界経済への悪影響が懸念されている。