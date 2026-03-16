第98回アカデミー賞主演男優賞を『罪人たち』マイケル・B・ジョーダンが受賞した。

参考：第98回アカデミー賞の気になるノミネート作 配信・映画館ですぐに観られる作品は？

『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』などのライアン・クーグラー監督とジョーダンがタッグを組んだサバイバルホラー『罪人たち』。アメリカでは4月18日に公開されると、完全オリジナル映画としては過去10年間で米国内最大のオープニング成績を記録。全米興行ランキング2週連続No.1を獲得し、全世界での累計興収は523億円を突破した。

舞台は、1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、一攫千金の夢を賭けて、当時禁じられていた酒や音楽をふるまうダンスホールを計画する。オープン初日の夜、多くが宴に熱狂する中、招かざる者たちの来客で事態は一変。歓喜は絶望にのみ込まれ、人知を超えた者たちの狂乱が幕を開ける。果たして、夜明けまで生き残ることができるのか。ジョーダンは双子の兄弟スモークとスタックを1人2役で演じた。

なおジョーダンは今回アカデミー賞初ノミネートで初受賞となった。

【第98回アカデミー賞 主演男優賞】ティモシー・シャラメ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』イーサン・ホーク『ブルームーン』★マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』ワグネル・モウラ『シークレット・エージェント』※★が受賞者

（文＝リアルサウンド編集部）