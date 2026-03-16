静岡・熱海の駅前商店街で味わう絶品焼き肴と至福の一杯
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の干物店『魚とや』です。
編集部オススメ土産屋in駅前商店街
食事処や喫茶店、干物屋に土産屋など多くの観光客で賑わう商店街。食べ歩きグルメも豊富で、中でもできたてアツアツをいただける温泉饅頭や、その場で焼いてくれる干物などが人気を集める。JR熱海駅からすぐの好立地なので、熱海観光の前後でお土産探しにもぴったりだ。
『平和通り名店街』
『魚とや』
熱海名物の金目鯛、アジをはじめとした干物は迫力満点。さらに店内飲食も可能で、自分で選んだ干物を焼いてもらい、それを肴に一杯なんて贅沢もできてしまう“呑める干物屋”だ。訪れる際は営業時間が16時20分LOと早めなのでご注意を！
干物は300円〜から用意
『魚とや』干物は300円〜から用意
『魚とや』
熱海『魚とや』
［店名］『魚とや』
［住所］静岡県熱海市田原本町3-11
［電話］0557-81-4286
［交通］JR東海道線ほか熱海駅から徒歩4分
撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子
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※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。
『おとなの週末』2025年12月号