静岡・熱海の駅前商店街で味わう絶品焼き肴と至福の一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の干物店『魚とや』です。

編集部オススメ土産屋in駅前商店街

食事処や喫茶店、干物屋に土産屋など多くの観光客で賑わう商店街。食べ歩きグルメも豊富で、中でもできたてアツアツをいただける温泉饅頭や、その場で焼いてくれる干物などが人気を集める。JR熱海駅からすぐの好立地なので、熱海観光の前後でお土産探しにもぴったりだ。

『平和通り名店街』

『魚とや』

熱海名物の金目鯛、アジをはじめとした干物は迫力満点。さらに店内飲食も可能で、自分で選んだ干物を焼いてもらい、それを肴に一杯なんて贅沢もできてしまう“呑める干物屋”だ。訪れる際は営業時間が16時20分LOと早めなのでご注意を！

干物は300円〜から用意

『魚とや』干物は300円〜から用意

『魚とや』

熱海『魚とや』

［店名］『魚とや』

［住所］静岡県熱海市田原本町3-11

［電話］0557-81-4286

［交通］JR東海道線ほか熱海駅から徒歩4分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】旨い肴に酒を呑む手が止まらない！ 熱海の商店街で食べる絶品干物（4枚）