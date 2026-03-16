「いつまでも変わらぬ美しさ」矢沢心、45歳誕生日を報告！ 「幸せオーラがすごい」「仲良いご夫婦」
タレントの矢沢心さんは3月16日、自身のInstagramを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元K-1世界王者の魔裟斗さんとのツーショットを公開しました。
【写真】矢沢心が45歳に
この投稿にはタレントのほしのあきさんから「しんちゃん おっめでとう」、モデルの西山茉希さんから「Happy Birth Day心さん」とコメント。また、ファンからは「なんてステキ」「幸せオーラがすごい」「仲良いご夫婦」「いつまでも変わらぬ美しさ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】矢沢心が45歳に
「また一つ歳を重ね45歳になりました」矢沢さんは「また一つ歳を重ね45歳になりました」とつづり、3枚の写真を投稿。魔裟斗さんと神奈川県・江の島へツーリングに出かけています。2枚目には夫婦でのツーショットを載せており、とてもすてきです。矢沢さんは「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられるのは子どもたちのおかげです。これからも健康元気で笑顔溢れる生活にします」とつづっています。
「あなたと過ごす時間が私の宝物です」10日には「Masatoさんの誕生日を東京ドームで」と、魔裟斗さんの誕生日にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を観戦したことを報告した矢沢さん。「尊敬と愛を込めて あなたと過ごす時間が私の宝物です」と、魔裟斗さんへのメッセージをつづり、ツーショットも掲載しています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)