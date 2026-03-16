過去最低8強敗退の侍ジャパンは弱かったのか？ 米紙「日本野球の迷走」「見つめ直さなければならない」【WBC】
過去最低のベスト8敗退となった侍ジャパン・井端弘和監督(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した。大会史上初めて準決勝進出を逃す結果となった日本について、米紙『New York Post』が「侍ジャパン、日本野球の迷走が招いたWBC敗退」と題した記事を掲載。その方向性に疑問を投げかけている。
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同紙は、日本が今大会で見せた戦い方について「日本は近代化を進める中で、逆に自分たちのアイデンティティを失った」と指摘。「彼らは“日本の野球”をしていなかった。守備よりも攻撃、スモールベースボールより長打を優先した」と論じた。
実際、ベネズエラ戦で日本の得点はすべて長打から生まれている。初回には大谷翔平が先頭打者本塁打を放ち、1点を追う3回には佐藤輝明の二塁打で同点。さらに、森下翔太が3ランを放って一時はリードを奪った。同紙は「鈴木誠也が膝の負傷で途中交代した状況もあり、日本が4回以降ベネズエラから1点も奪えなかったのは不思議ではない」と伝えている。
また、打線構成についても厳しい見方を示した。「大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚というメジャーリーグの3人以外で、相手投手にダメージを与えられる打者は限られていた」と記述。「ビッグ3とそれ以外の差は、無敗で突破したグループステージの時点でも明らかだった」と評した。
さらに同紙は、日本が守備力を犠牲にした采配にも言及し、「井端弘和監督はカブスで4年間に一度しか守っていない中堅で鈴木を起用した」と紹介。「こうした布陣は勝利への青写真ではなく、むしろ惨敗へのレシピだった」と手厳しい。
投手陣の構成にも疑問を呈している。大谷翔平が投げられず、佐々木朗希や千賀滉大が不在。杉山一樹、山下舜平大ら大型の速球派右腕が選出されなかった事情に触れながら、「日本は小柄な制球型投手を中心にブルペンを構成した」と分析。その結果、「隅田知一郎が2ラン、伊藤大海が3ランを浴びて逆転を許した」と断じた。
記事では、大谷の試合後の言葉も紹介。「こんな形で終わるのは本当に悔しい。でも次がある」と語ったと伝えた上で、「日本は国際野球で再び世界一になるために、時代に合わせて変化する必要がある。自分たちがどんな野球をするチームなのかを見つめ直さなければならない」と論評。その一方で、「相手の野球をそのまま真似してはいけない。かつて日本を特別な存在にしていた要素を失ってはならない」と主張した。
連覇を目指した大会で、まさかの8強敗退を喫した侍ジャパン。『New York Post』は今回の敗戦が、日本野球のスタイルそのものを見つめ直す契機になると、報じている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]