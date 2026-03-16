高木美帆に続き…五輪3大会連続メダリストの29歳から【ご報告】 「とうとうこの時が来た」「私としては十分です」
今季限りでの現役引退を発表した佐藤綾乃(C)Getty Images
スピードスケートで五輪3大会連続メダルを獲得した佐藤綾乃が3月15日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの引退を発表した。
【動画】充実の笑顔…スピードスケート佐藤綾乃の引退報告の投稿をチェック
29歳の佐藤は【ご報告】と書き出し、「今シーズンをもって、スピードスケート競技から引退することを決断しました」と報告。3歳から競技を始め「26年。とうとうこの時がきたと思うと、長いようで短いようにも感じます。この長い期間で、たくさんの素敵な方々との出会いがあり、周りの環境や人に恵まれてきたスケート人生でした」と振り返った。
佐藤は女子団体パシュートで2018年平昌で金、2022年北京で銀、2026年ミラノ・コルティナで銅と、五輪3大会連続でメダルを手にした。「オリンピック3大会出場と3つのメダル。個人種目はワールドカップで総合3位になる経験もしました。私としては十分です」と胸を張った。
「メダルを目標に一緒に戦ってくれたパシュートメンバーには本当に感謝です。約14年間、毎年パシュートを滑ってきました。その分、この種目に対する思いはとても強かったと思います」
そして、周囲への感謝を口にした上で「皆さまの存在がないと、私のスケート人生はこんなに輝かしいものにはならなかったです。少しずつ皆さんに感謝の気持ちを色々な形で伝えられたらなと思っています」と恩返しを誓った。
「最後の最後まで笑顔で、自分らしくいられたので満点です 次の人生も精一杯楽しみます ありがとうございました」と結んだ。女子スピードスケートでは、佐藤と同じ団体メンバーだった高木美帆が先日の世界選手権で現役引退の意向を表明しており、相次ぐ引退の報告となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]