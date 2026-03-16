「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日」鈴木奈々、39歳義姉の顔出しショット公開「若々しくって綺麗だなぁ」
「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日」鈴木奈々、39歳義姉の顔出しショット公開「若々しくって綺麗だなぁ」
タレントの鈴木奈々さんは3月14日、自身のInstagramを更新。美人な義姉の顔出しショットを公開しました。
【写真】義姉の顔出しショット
「かわいい御姉さんだね」「お兄ちゃんのお嫁さんの誕生日 おめでとう 家族でお祝いしたよー！ 喜んでくれて嬉しかった」と報告した鈴木さん。投稿には義姉の顔出しショットを1枚載せています。ケーキを持ち、カメラに向かってうれしそうな笑顔を見せる姿です。39歳とは思えない若々しさがあります。
コメントでは、「おたんじょうびおめでとう」「相変わらずお姉さんは若々しくって綺麗だなぁ〜」「お誕生日おめでとうございます」「かわいい御姉さんだね」などの声が寄せられました。
「杉浦太陽さんの誕生日会に行ってきました」13日には「杉浦太陽さんの誕生日会に行ってきました」と、タレントの杉浦太陽さんの誕生日を祝っていた鈴木さん。有名タレントやお笑い芸人が大集合した豪華な写真を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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