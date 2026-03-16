昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、3月16日から季節限定ドリンク「LEMON CREAMショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売する。

春の光が差し込むようなやさしい甘さをまとった、レモンカード仕立てのショコラドリンク。地中海レモンの果皮・果汁・果肉をまるごと使用した全果ピューレに、ホワイトチョコレートのまろやかさを重ね、さわやかな甘さを楽しめる一杯に仕上げた。



「LEMON CREAMショコラドリンク」

ひと口目に広がる軽やかなレモンの香りと、レモンピールのつぶつぶとした食感が春らしい明るさを演出する。トップにはレモンタルトを思わせる軽やかなレモンホイップクリームを円形に絞り、ペタルチョコレートとレモンカードを重ねた。春の花が咲いたような華やかなビジュアルも魅力になっている。春の陽気とともに、気持ちまで軽くなる季節限定の味わいを届ける。

「LEMON CREAMショコラドリンク」は、カップの底に忍ばせた自家製レモンカードがホワイトチョコレートと混ざり合い、飲み進めるごとに味わいの変化を楽しめる。果皮までを使用した全果ピューレを加えることで、ほろ苦さと果肉の食感が、奥行きを生み出す。さわやかな味わいを最大限に引き出すため、アイスドリンク限定で提供する。

［小売価格］898円（税込）

［発売日］3月16日（月）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp