サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールと、ファミリーマートは、「サッポロ ビアサプライズ至福の香り」を全国のファミリーマート酒類取扱店約1万5800店（2月末現在の店舗数。一部店舗では取り扱いがない場合がある）で3月17日から順次、数量限定で発売する。

サッポロビールとファミリーマートのコラボレーションブランドである「ビアサプライズシリーズ」は消費者に好評を得て、今年発売10周年を迎える。

「ビアサプライズシリーズ」第18弾となる今回は、ビールの味覚特長の一つである「香り」に着目した。春の季節に合わせた味わいを目指し、2種類の華やかな香りのホップを一部使用し、氷点下熟成製法を採用することで香り高く爽やかな味わいに仕上げている。パッケージは、2種類のホップの折り重なる香りを2色の緑で表現した。春の陽気の下で涼やかなひと時を楽しんでほしいという。

［小売価格］

350ml缶︓237円

500ml缶︓311円

（すべて税込）

［発売日］3月17日（火）から順次

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp