森永乳業は、カップアイス「MOW（モウ）」シリーズより、「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」を3月23日から全国で期間限定発売する。

「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイスとなっている。素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方（素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという同社の考え方の名称）”で仕上げている。また、口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”を採用している。

近年、チーズカテゴリーにおいてデザートチーズ商品の市場が伸長している（出典：インテージ SRI＋デザートチーズ市場（全国）2024年vs2025年 各年4〜8月 累計販売金額）。2025年は2024年比で約134％と急成長しており、注目が集まっている。

今回発売する「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」は、デザートチーズからヒントを得て開発。マスカルポーネチーズを使用し、フレーバーにはチーズとの組み合わせで特に人気の高いブルーベリーを採用した。ブルーベリーの果汁感あふれるレアチーズの味わいにモウらしいミルクのコクが堪能できる絶妙なバランスを追求した。

ブルーベリーとチーズを組合せたスイーツは、大手カフェチェーンでも続々発売され、SNSでも話題となっている。「MOW（モウ） ブルーベリーレアチーズ」を食べてもらい、クリーミーでほんのりとした甘みとコクのあるチーズとブルーベリーの華やかな香りとミルク感が堪能できる、春らしい味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］180円（税別）

［発売日］3月23日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp