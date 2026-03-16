森永製菓は、通販限定の「森永 おいしいコラーゲンドリンク」が今年、発売20周年を迎えることを記念し、約7年ぶりの新フレーバー「おいしいコラーゲンドリンク＜ゴールデンパイン味＞」を4月1日から期間限定で発売する。

「森永 おいしいコラーゲンドリンク（通称：モリコラ）」は、2006年の発売以来、コラーゲンドリンク売上9年連続No.1（富士経済「H・B フーズマーケティング便覧 2018−2026」（美容効果健康志向食品／コラーゲンカテゴリー／2016〜2024年実績）おいしいコラーゲンシリーズ、従来品を含む）、美容ドリンク売上No.1（富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧 2026」（美容効果健康志向食品／ドリンク類カテゴリー企業ランキング／2024年実績）おいしいコラーゲンシリーズ、従来品含む）の支持を得て、累計販売本数は5億本を突破（2025年11月時点 おいしいコラーゲンドリンクシリーズ、従来品を含む（森永製菓調べ））した。同社独自のマスキング技術によって、コラーゲン特有の風味を抑え、おいしく・手軽に、美しくすこやかな日々をサポートするコラーゲンドリンクとして、幅広い消費者に飲用されている。消費者一人ひとりの美と健康に対する想いに寄り添い、応援させてもらったこれまでの20年間に感謝するとともに、これからも消費者一人ひとりとともにありたいという想いを込めて、“with your wellness”というメッセージを掲げた。今後も消費者とのコミュニケーションを大切にしながら、消費者のウェルネスライフをサポートしていく。



「おいしいコラーゲンドリンク＜ゴールデンパイン味＞」

20年間の感謝を込めて、果汁感あふれる＜ゴールデンパイン味＞を期間限定で届ける。コラーゲンペプチド10000mgにパイナップル由来グルコシルセラミド、ビタミンCを配合した。すっきりとした甘さと厚みのある味わいで、続けやすい美の習慣を提案し、消費者のウェルネスライフをサポートしていく考え。

商品特長は、1本あたりコラーゲンペプチド10000mg含有でありながら、コラーゲンの独特のにおいや飲みにくさを抑えたすっきりとした甘さになっている。ゴールデンパイン果汁25％使用した。パイナップル由来グルコシルセラミド（0.4〜1.9mg）、ビタミンC（10〜37mg）を配合している。なお、＜ゴールデンパイン味＞は機能性表示食品ではない。

［小売価格］6491円（税込）

［発売日］4月1日（水）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp