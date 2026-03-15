「母の病気はしんどかった。でも、母を悪者にしたいわけじゃない」。中学2年生から、うつ病とパニック障害を抱える母のケアをひとりで担ってきた坂本拓さん。包丁を持ち出すほど荒れる母を守り、24時間気が休まらない過酷な「ヤングケアラー」生活を約7年続けてきました。壮絶な日々を経て、現在は当事者の会「こどもぴあ」を運営する坂本さん。世間が親を「加害者」や「毒親」と決めつける風潮に、彼は静かな違和感を抱いています。凄惨な過去を知るからこそ語れる、割り切れない「家族の情愛」と、再生のメッセージです。

【写真】「ただただお母さんが大好きだった」幼少期の無邪気な坂本さん ほか（全8枚）

歯磨きの習慣さえ教わらない「家庭という密室」で育つ子どもたちの現実

── 坂本さん自身、精神疾患の親をもつ子として、中学生のころから親を支えるヤングケアラーだったことを公表されています。そうした子どもたちには、どんな特徴があるのでしょうか。

坂本さん：精神疾患の親といっても、発症のタイミングにより影響はさまざまです。僕のように、罹患前後のギャップにショックを受ける子もいれば、生まれたときから病状があるのが「当たり前」という子もいます。

後者の場合、毎日の歯磨きや入浴の習慣を教えてもらっておらず、小学校に入ってようやく周囲との違いに気づくこともあります。「一般常識」とされることを理解しないまま育つという話は、私が代表を務める精神疾患の親をもつ子どもの会「こどもぴあ」でも、本当によく聞くんです。

「こどもぴあ」のメンバー（写真前列中央が坂本さん）

── 親が医療や福祉に繋がっていないケースも多いのでしょうか。

坂本さん：そう思います。精神疾患の方は「自分が病気である」と理解することが難しく、医療が中断したり、そもそも未受診のまま「未診断」の状態にある親御さんも多い。親が支援を受けていないと、その子どもをケアすることも難しくなります。特に統合失調症の場合は、ご本人が幻聴や幻覚だと認めづらく、被害妄想だと言われるつらさもあると思います。

僕自身、うつ病を発症した母とふたりでやっていくしかないと思い込み、誰にも相談しなかったことを、今は反省しています。少しでも第三者に頼っていたら、あんなに孤立することはなかった。同じ立場の人と気持ちを分かち合いたいという思いが、「こどもぴあ」設立の原点でもあります。

「ヤングケアラー」という言葉が、救ってきた親を傷つける矛盾

── 近年「ヤングケアラー」という言葉が浸透しましたが、坂本さんはこの言葉に複雑な思いがあるそうですね。

坂本さん：経験談を語ることで、親が加害者と捉えられ、「親ガチャ失敗」「毒親」といった批判に繋がることがあります。でもヤングケアラーって、親が傷つく言葉でもある。僕の母も、子どもに負担をかけないよう頑張っていたはずなんです。それなのに、構図だけを見て断定されてしまったら、親はどんな気持ちになるか。

仕事をしながらこどもぴあの活動を行ってきた坂本さん。最近、精神保健福祉士として勤務していた施設を退職し、新たな道を模索し始めたそう

── そうですね…。事情を知らない他人から親を批難されると、つらく感じる子どももいると思います。親にとっても、子どもにとっても、傷つく状況が作り出されているように感じます。

坂本さん：まさにそれなんですよね。僕らはしんどい体験をしてきたけれど、親を悪者にしたいわけではない。僕はシングルマザーで必死に育ててくれた母をリスペクトしているし、生まれ変わっても母の子になりたい。親が嫌いでも憎んでいてもいい、思いは人それぞれでいい。ただ、子どもは子どもの立場で「割り切れない複雑な思い」を抱えていることは、知っておいてほしいです。

仲間の前なら、隠していた気持ちを吐き出せる。「やっと私の人生が始まる」

── こどもぴあを設立する直接のきっかけは何だったのでしょうか。

坂本さん：既存の家族会は「親のための会」がほとんどで、子どもの立場だと共感できずモヤモヤしていました。2015年、研究者として家族会に関わっていた横山恵子教授が子どもの立場の人が集える場を企画してくださって。参加した瞬間「僕が求めていたのはこれだ！」と。そこから3年後に「こどもぴあ」を設立しました。

── 「こどもぴあ」を設立し、当事者が集まって話す場を大切にしている理由はなんですか？

坂本さん：同じ境遇の人たちが言葉を紡いで当時を語ってくれると「自分もそう感じていたかもしれない」と自分の核心に近づけるんです。僕は話し合うことで、あのとき母の愛情を求めていたんだなとか、悲しかったんだなと認識することができました。





実際、参加してくれた40代の女性が「ずっと誰にも言えなかったことを初めて口に出すことできました。ここからやっと私の人生が始まります」と言ってくれたのがとても印象的でした。自分の気持ちに蓋をしてきた人が、安心して吐き出せる場所。こどもぴあは、そういう居場所であり続けたいと思っています。

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私たちは、過酷な環境にいる子どもを見ると、つい親を「加害者」や「毒親」と呼び、断罪してしまいがちです。しかし、その正義感から放たれる言葉は、親を守りたかったはずの子どもの心を、かえって深く傷つけてしまうことがあります。

「しんどかった。けれど、母を悪者にはしたくない」。坂本さんが辿り着いたその境地は、外側からは決して測れない「家族の真実」です。安易な言葉で決めつけず、割り切れない思いを抱える親子の間に、私たちはどれほどの想像力を働かせることができるでしょうか。

取材・文：小新井知子 写真：坂本拓