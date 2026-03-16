大泉洋、ボヤキ連発もラストに奇跡 “秀吉”池松壮亮には大河ドラマいじりの大立ち回り
俳優の大泉洋（52）、斎藤工（44）、池松壮亮（35）が16日、都内で行われた『サントリー「THE PEEL」商品説明会＆新TVCM発表会』に登場した。大泉がラストに奇跡の展開を見せ、会場を盛り上げた。
【写真】かっこいい！ダーツを投げる斎藤工の横顔
ブランドメッセンジャーとして同商品の新CMに出演している3人。イベントでは、レモンの果皮剥きでどれだけうまく剥けるかを勝負することに。料理をすることがあまりないという池松は「自信はないですね」と苦笑い。それに対して大泉は「一週間くらい前から練習している」と自信満々で、斎藤、池松に対して「途中で（剥いた皮が）切れた人はそこで契約も切れる」とプレッシャーをかける。
勝負が始まると、順調に果皮を剥いていく大泉は、「さっき習ったやつすごくやりにくい！」とボヤキつつも危なげなく1番に剥き終わりドヤ顔。続いて斎藤も剥き終わるが、池松は最後の最後で皮が切れてしまい、大泉から「途中で切れましたよ！契約終了〜！」と大煽り。「でも頑張りました！」という池松に対して「そういうことだと秀吉もダメだよ！」と、大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉を演じている池松をいじり笑わせた。
ここでサントリーの社員が一番うまく剥けた“本格果皮マイスター”を決めることになり、余裕の顔をする大泉だったが、選ばれたのは池松。「果肉を傷つけずに、果皮のみを剥くことが重要だった」とのことだが、これに大泉は「疑惑の判定としか言いようがない」とまたボヤキ。マイスターのバッチをつけた池松に「大河の撮影でつけて行けよ！」と呼びかけていた。
また、レモンの形をしたダーツの的で、中心ではなく果皮を狙う“レモンピールダーツ”も実施。池松、斎藤が立て続けに一発で成功させると「か、か、かっこいい〜。やだよそんな芸能人っぽい勝負強さ見せるの」とまたまたボヤく大泉。
プレッシャーの中、大泉の一投目・二投目は失敗。ラスト3投目では、レモンの一番外側、的のふちギリギリに矢がひっつき（マグネット式）、会場は大盛り上がり。斎藤も「奇跡の一投！さすがです！」とたたえていた。
サントリーは、「THE PEEL〈レモン〉ALCアルコール.5％」のパッケージをリニューアルするとともに、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く楽しめる、飲みごたえのある味わいが特長の「THE PEEL〈レモン〉ALCアルコール.7％」を17日より全国で発売する。
【写真】かっこいい！ダーツを投げる斎藤工の横顔
ブランドメッセンジャーとして同商品の新CMに出演している3人。イベントでは、レモンの果皮剥きでどれだけうまく剥けるかを勝負することに。料理をすることがあまりないという池松は「自信はないですね」と苦笑い。それに対して大泉は「一週間くらい前から練習している」と自信満々で、斎藤、池松に対して「途中で（剥いた皮が）切れた人はそこで契約も切れる」とプレッシャーをかける。
ここでサントリーの社員が一番うまく剥けた“本格果皮マイスター”を決めることになり、余裕の顔をする大泉だったが、選ばれたのは池松。「果肉を傷つけずに、果皮のみを剥くことが重要だった」とのことだが、これに大泉は「疑惑の判定としか言いようがない」とまたボヤキ。マイスターのバッチをつけた池松に「大河の撮影でつけて行けよ！」と呼びかけていた。
また、レモンの形をしたダーツの的で、中心ではなく果皮を狙う“レモンピールダーツ”も実施。池松、斎藤が立て続けに一発で成功させると「か、か、かっこいい〜。やだよそんな芸能人っぽい勝負強さ見せるの」とまたまたボヤく大泉。
プレッシャーの中、大泉の一投目・二投目は失敗。ラスト3投目では、レモンの一番外側、的のふちギリギリに矢がひっつき（マグネット式）、会場は大盛り上がり。斎藤も「奇跡の一投！さすがです！」とたたえていた。
サントリーは、「THE PEEL〈レモン〉ALCアルコール.5％」のパッケージをリニューアルするとともに、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く楽しめる、飲みごたえのある味わいが特長の「THE PEEL〈レモン〉ALCアルコール.7％」を17日より全国で発売する。