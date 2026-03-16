BTS、カムバック記念ドローンショーの開催決定 都市型プロジェクト「THE CITY SEOUL」詳細発表
7人組グループ・BTSは16日、Global Superfan Platform「Weverse」にて、「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL（BTS 以下「THE CITY SEOUL」）」の詳細プログラムを掲載した。「THE CITY SEOUL」は、20日から4月19日まで都市全域で展開される都市型プロジェクト。参加者は、その時期、その場所でしか味わえない楽しみを体験し、特別な体験価値を体感することができる。
【画像】BTSの都市型プロジェクト「THE CITY SEOUL」詳細
5thアルバム『ARIRANG』がリリースされる20日には、大型イベントが目白押し。崇礼門や南山ソウルタワーなどでは、午後7時からメディアファサードが実施される。また、トゥクソム漢江公園の夜空は、午後8時30分から約15分間、ドローンライトショーによって彩られる。
『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』が開催される光化門広場も、祝祭のムードに包まれる。20日午後7時から21日の深夜まで、広場一帯に設置された大型屋外電光掲示板にて、BTSのカムバックに関連するコンテンツが放映される予定だ。東大門デザインプラザ（以下、DDP) と盤浦大橋タルピッムジゲ噴水では、ミュージックライトショーが行われる。DDPは20日から4月12日まで運営、盤浦大橋は3月21日から22日に実施され、訪問客にロマンチックなひとときを届ける。
見どころだけでなく、参加型のイベントも用意されている。汝矣島、DDP、新世界スクエアなど「THE CITY」のプログラムが開催される各会場では、訪問を認証する「スタンプラリー」ミッションに参加できる。スタンプを集める楽しみを味わいながら、ソウル全域を巡る機会になると期待される。
20日から22日にかけて、汝矣島漢江公園のイベント広場は、音楽が流れる空間へと様変わりする。音楽を共有し鑑賞する「LOVE SONG LOUNGE」が運営され、The 5th Album ‘ARIRANG’のグローバルキャンペーンスローガンである「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」と連動。歌を媒介とした体験型コンテンツや路上ライブ、フォトゾーンなどを楽しむことができる。4月6日から12日にはDDP展示1館が「DDP ARMY (BTSファンの呼称) 広場」として構成される。さらに、4月6日から19日まで、清渓川や龍山駅周辺などで「LOVE QUARTER」プログラムが実施。石垣、階段、街路樹を背景に、BTSのThe 5th Albumのメッセージを光と映像で具現化するメディア演出が展開される。
このほか、モビリティ、宿泊、金融、F＆B分野と連携したプログラムが披露される。これにより、訪問客の移動の利便性を高め、日常の中で「THE CITY」を体験する機会を広げる。新たな事業部門との協業は、従来の「THE CITY」よりも進化した体験と楽しみを提供すると期待されている。
「THE CITY SEOUL」の詳細な日程とプログラム情報は、BTSのWeverseチャンネルおよび公式サイトで確認できる。なお、一部のプログラムは事前予約制で進行される。「BTS THE CITY ARIRANG」はソウルを皮切りに、世界中の主要都市で順次展開される予定だ。
5thアルバム『ARIRANG』がリリースされる20日には、大型イベントが目白押し。崇礼門や南山ソウルタワーなどでは、午後7時からメディアファサードが実施される。また、トゥクソム漢江公園の夜空は、午後8時30分から約15分間、ドローンライトショーによって彩られる。
『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』が開催される光化門広場も、祝祭のムードに包まれる。20日午後7時から21日の深夜まで、広場一帯に設置された大型屋外電光掲示板にて、BTSのカムバックに関連するコンテンツが放映される予定だ。東大門デザインプラザ（以下、DDP) と盤浦大橋タルピッムジゲ噴水では、ミュージックライトショーが行われる。DDPは20日から4月12日まで運営、盤浦大橋は3月21日から22日に実施され、訪問客にロマンチックなひとときを届ける。
見どころだけでなく、参加型のイベントも用意されている。汝矣島、DDP、新世界スクエアなど「THE CITY」のプログラムが開催される各会場では、訪問を認証する「スタンプラリー」ミッションに参加できる。スタンプを集める楽しみを味わいながら、ソウル全域を巡る機会になると期待される。
20日から22日にかけて、汝矣島漢江公園のイベント広場は、音楽が流れる空間へと様変わりする。音楽を共有し鑑賞する「LOVE SONG LOUNGE」が運営され、The 5th Album ‘ARIRANG’のグローバルキャンペーンスローガンである「WHAT IS YOUR LOVE SONG?」と連動。歌を媒介とした体験型コンテンツや路上ライブ、フォトゾーンなどを楽しむことができる。4月6日から12日にはDDP展示1館が「DDP ARMY (BTSファンの呼称) 広場」として構成される。さらに、4月6日から19日まで、清渓川や龍山駅周辺などで「LOVE QUARTER」プログラムが実施。石垣、階段、街路樹を背景に、BTSのThe 5th Albumのメッセージを光と映像で具現化するメディア演出が展開される。
このほか、モビリティ、宿泊、金融、F＆B分野と連携したプログラムが披露される。これにより、訪問客の移動の利便性を高め、日常の中で「THE CITY」を体験する機会を広げる。新たな事業部門との協業は、従来の「THE CITY」よりも進化した体験と楽しみを提供すると期待されている。
「THE CITY SEOUL」の詳細な日程とプログラム情報は、BTSのWeverseチャンネルおよび公式サイトで確認できる。なお、一部のプログラムは事前予約制で進行される。「BTS THE CITY ARIRANG」はソウルを皮切りに、世界中の主要都市で順次展開される予定だ。