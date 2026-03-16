NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）のサブキャスターを務めるフリーキャスター駒村多恵が16日までにインスタグラムを更新。バイオリニスト高嶋ちさ子（57）の父で音楽プロデューサーの高嶋弘之さん（91）との交流についてつづった。

駒村は「お食事するのは何十年ぶりでしょう。父との縁で私が高校から大学時代、一時期毎月のようにご一緒していた高嶋弘之さん」と書き出し、弘之さんらと撮した写真をアップ。「遡れば、約90年前の実家が近所というところが出発点なのですが」と説明した。

続けて「時を経て、まさか、忠夫さんではなく、高嶋家の弟さんが、テレビで密着される人気者になるとは！昨年、リサイタルを開くと連絡をいただき聴きに行ったのですが、自由に喋って自由に歌うという、父が見たらひっくり返るであろう晩年を謳歌されています！」と弘之さんの亡き兄で俳優の高島忠夫さんを引き合いに出して活躍ぶりに驚き、「父が亡くなって25年以上経ち、父のことを話せる人も数少なくなりました。リサイタルに伺ったのを機に久々の語らい。様々なことを思い出しました」と感慨深げにつづった。