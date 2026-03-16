【Garmin：「Pokemon Sleep」コラボウォッチフェイス】 3月13日より配信開始

ガーミンジャパンは、スマートフォン用アプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」とコラボレーションしたウォッチフェイスの配信を開始した。一部の対応スマートウォッチを対象に、無料でダウンロード可能。

「ポケモンスリープ」では、3月13日よりGarminのスマートウォッチで計測した睡眠データを使い、睡眠リサーチができるようになった。これにあわせて、Garminのスマートウォッチに対応するコラボウォッチフェイスの配信が開始されている。

ウォッチフェイスは、ワカクサ本島を舞台にフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンが登場する「カビゴンとなかまたち」、48種類のポケモンからお気に入りの1匹を選べる「キミにきめた！」の2種類。それぞれ「Connect IQ ストア」から無料でダウンロードできる。

(C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

(C) Garmin Ltd. or its subsidiaries. All rights reserved.

