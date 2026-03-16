1児の母・内山理名、食用花を添えた朝食公開「食べるのがもったいない」「春らしくて綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/16】女優の内山理名が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。食用花を使った朝食を披露した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「センスが良すぎる」華やかな食用花を添えた豪華朝食
内山は「春だな〜」とつづり、自身で購入した野菜や花、卵を使った料理を投稿。色鮮やかな食用花を美しく散りばめた、季節感あふれる朝食を披露した。「お花も色によって栄養価が違うそうです」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「春らしくて綺麗」「食べるのがもったいない」「盛り付けの天才」「センスが良すぎる」「丁寧な暮らしが素敵」「このまま飾っておきたいくらい美しい」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「センスが良すぎる」華やかな食用花を添えた豪華朝食
◆内山理名、春らしさ満開の朝ごはん
内山は「春だな〜」とつづり、自身で購入した野菜や花、卵を使った料理を投稿。色鮮やかな食用花を美しく散りばめた、季節感あふれる朝食を披露した。「お花も色によって栄養価が違うそうです」とコメントしている。
◆内山理名の朝食に反響
この投稿に、ファンからは「春らしくて綺麗」「食べるのがもったいない」「盛り付けの天才」「センスが良すぎる」「丁寧な暮らしが素敵」「このまま飾っておきたいくらい美しい」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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