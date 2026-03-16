【アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ボムキャット”】 3月24日 出荷予定 価格：5,500円 【アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ジョリーロジャース/サンダウナーズ”】 3月24日 出荷予定 価格：5,500円

ファインモールドは、プラモデル「アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ボムキャット”」と「アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ジョリーロジャース/サンダウナーズ”」の出荷日が3月24日に決定したことを発表した。価格は各5,500円。

本製品は、アメリカ海軍が1974年に空母へ配備した複座型・超音速・双発ジェット艦上戦闘機「F-14トムキャット」より、従来のミサイルに代わって胴体下にスマート爆弾を懸架し、攻撃機としての進化を遂げた「ボムキャット」と、揚力を得る独特な胴体形状と、飛行状況に応じて角度を変えられる可変式主翼（VG翼）が最大の特徴の「ジョリーロジャース/サンダウナーズ」を、それぞれ1/72スケールでプラモデル化したもの。

今回同社公式サイトの各商品ページにて出荷日を告知しており、それぞれ3月24日より出荷予定となる。

「アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ボムキャット”」

「アメリカ海軍 F-14A トムキャット “ジョリーロジャース/サンダウナーズ”」