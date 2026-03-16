米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、監督賞は「ワン・バトル・アフター・アナザー」のポール・トーマス・アンダーソン監督が受賞した。

作品賞をはじめ、元活動家の男・ボブを演じたレオナルド・ディカプリオが主演男優賞、ボブを執拗（しつよう）に追い詰めるロックジョー大佐役のショーン・ペン、ボブを手助けする”センセイ”ことカルロス役のベニチオ・デル・トロがダブルで助演男優賞にノミネートされるなど、１２部門でオスカー候補に。ゴールデン・グローブ賞をはじめとする前哨戦でも圧倒的な強さを見せており、英ブックメーカー（賭け屋）のオッズでも監督賞の大本命となっていた。

アンダーソン監督はカンヌ（２００２年「パンチドランク・ラブ」）、ベルリン（０７年「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」）、ベネチア（１２年「ザ・マスター」）の世界三大映画祭全てで監督賞を受賞している名匠。米アカデミー賞でも過去に「ゼア―」、「ファントム・スレッド」（２０１７年）、「リコリス・ピザ」（２０２１年）で３度ノミネート経験があったが受賞を逃しており、４度目にして悲願のオスカー獲得となった。