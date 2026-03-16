◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国代表のフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）がビッグプレーを披露した。

１点ビハインドの５回１死。ジャッジがホームラン性の打球を放った。打球は中堅フェンスギリギリまで飛んだが、ロドリゲスが“ホームランキャッチ”。ジャンピングキャッチでアウトにした。好捕でチームを救うと、雄たけびを上げて腕をクロスさせてアピールした。

ロドリゲスは４回の打席で手首付近に１５８キロが直撃。死球を受け苦悶の表情を浮かべていたが、その後に華麗な守備を披露。ジャッジも落胆するほどの美技だった。

ロドリゲスは２０２２年の開幕戦にメジャーデビュー。新人で２５本塁打２５盗をマークして、新人王に選出された。さらに、新人外野手でＭＬＢ史上イチロー、マイク・トラウト、ジャッジに次ぐ４人目のシルバースラッガー賞を受賞。２１年の春季キャンプ以降、イチロー氏とキャッチボールをするなど「師」と慕っている。

昨季は３２本塁打、３０盗塁をマークして自身２度目の３０―３０盗塁を達成。２０２３年のＷＢＣにも同国代表で出場していた。このスーパープレーにＳＮＳでは「ロドリゲスえぐｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」「フリオロドリゲスのホームランキャッチは震えた」「さすがイチローの弟子フリオロドリゲスすげー」とファンが興奮している。