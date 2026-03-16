１４日、江蘇省興化市の千垜（せんだ）風景区を散策する人たち。（ドローンから、興化＝新華社配信／湯徳宏）

【新華社北京3月16日】中国各地では、春の日差しが降り注ぎ、花々が咲き誇る中、人々が散策や花見を楽しみ、春の景色を満喫している。

１４日、江蘇省無錫市にある太湖黿頭渚（げんとうしょ）風景区の「桜花谷」で、写真撮影を楽しむ人。（無錫＝新華社配信／劉臻睿）

１４日、広西チワン族自治区南寧市にある青秀山風景区の桜花園で、花見を楽しむ人たち。（ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）

１４日、広西チワン族自治区南寧市にある青秀山風景区の桜花園で、花見を楽しむ人たち。（ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）

１３日、安徽省黄山市黟（い）県の西逓（せいてい）古村で満開となった菜の花。（黄山＝新華社配信）

１４日、湖北省武漢市の花博匯（かはくかい）風景区を散策する人たち。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）

１４日、上海市静安区の大寧公園で、花見を楽しむ人たち。（上海＝新華社記者／劉穎）

１４日、江蘇省高郵市の湖上花海風景区を散策する人たち。（ドローンから、高郵＝新華社配信／孟徳竜）

１３日、重慶市巫山（ふざん）県にある長江三峡の一つ、巫峡（ふきょう）の両岸で満開となった桃やカイドウ。（重慶＝新華社配信）

１４日、湖北省武漢市の花博匯（かはくかい）風景区で、満開の花の中を走る子ども。（武漢＝新華社記者／肖芸九）

１４日、江蘇省無錫市の太湖黿頭渚（げんとうしょ）風景区を散策する人たち。（無錫＝新華社配信／還月亮）

１４日、河北省石家荘市植物園の梅園で、花を撮影する人。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

１４日、湖北省武漢市の花博匯（かはくかい）風景区を散策する人たち。（武漢＝新華社記者／肖芸九）

１４日、雨の中、河南省済源市の世紀広場で花見を楽しむ人。（済源＝新華社配信）

１４日、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州施秉（しへい）県上翁哨村の菜の花畑で、たこ揚げをして遊ぶ子ども。（黔東南＝新華社配信／磨桂賓）

１４日、湖北省武漢市の花博匯（かはくかい）風景区を散策する人たち。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）

１４日、江蘇省高郵市の湖上花海風景区で、ボートに乗って花見を楽しむ人たち。（ドローンから、高郵＝新華社配信／孟徳竜）

１４日、江蘇省興化市の千垜（せんだ）風景区で花見を楽しむ人たち。（興化＝新華社配信）