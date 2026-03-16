いよいよ27日にプロ野球が開幕します。

中日ドラゴンズの応援セールなどを通じて地域を盛り上げようと、球団公式マスコット「ドアラ」が去年に続き、東海エリアのイオン、イオンスタイルの監督を務めます。

イオンリテール中部カンパニーは、中日ドラゴンズとオフィシャル・ゴールドスポンサー契約を結んでいます。

この日は、中日ドラゴンズの球団公式マスコット「ドアラ」が「イオンの監督」を続投することが発表され、東海エリアのイオン、イオンスタイルの店舗を盛り上げていくことになりました。

また、この日は、バンテリンドームナゴヤと地下鉄の最寄り駅を結ぶ「ドラゴンズロード」が今シーズンの仕様に飾られ、お披露目されました。

約150メートルにわたって、昨シーズンの名場面や東海3県ゆかりの選手の写真が展示されています。

中日ドラゴンズの井上一樹監督は「ファンが球場から、帰る時もここを通るわけですから、行くときはすごく楽しい気持ちで、帰りにげんなりしょんぼり帰すわけにはいかないので。メモリアルな写真を撮っていただけるように頑張りたい」と話しています。

今年はドラゴンズの球団創設９０周年。１５年ぶりのリーグ優勝に向けての戦いがまもなく始まります。