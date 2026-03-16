ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）（３７）が銅メダルを獲得した。

鈴木選手を３大会ぶりの表彰台に導いたのは、故郷・福島で手に入れた新たな「相棒」の存在だった。

北京大会から半年後の２０２２年１０月。鈴木選手は福島県石川町で競技用バイクパーツなどを手がける精密機械部品メーカー「エヌ・ティー・エス」を訪ねた。

同県猪苗代町出身の鈴木選手。小学２年生の時に交通事故で両足を切断して翌年から競技を始め、１４年のソチ大会で金、銅二つのメダルを獲得した。だが、それ以降は、表彰台から遠ざかっていた。チェアスキーと競技用バイクは構造の共通点があると聞き、わらにもすがる思いでチェアスキーの開発を依頼した。

初対面だったが、鈴木選手の真剣な表情を見た同社の生田目将弘社長（５３）は覚悟を決めた。２人の挑戦が始まった。

軽さとスムーズなターンの両立を調整

課題は速度を出すためのチェアスキーの軽量化だった。軽くしすぎると力がスキーにうまく伝わらず、ターンがわずかに遅れた。軽さとスムーズなターンを両立しようと、生田目さんは海外遠征を含め何度もゲレンデに通って調整を繰り返した。「一緒に世界一になりたい、と思った」

２３年冬、イタリアのゲレンデでのことだ。調整が難航して成績不振が続いていた鈴木選手がこぼした。「僕、もういいんです」。表彰台の頂点を狙う気概が薄れていた。海外まで付き合ってくれた生田目さんへの申し訳なさもあった。

「俺たちなんでこんな山の中いるんだよ」。生田目さんのきつい言葉が返ってきた。「俺は勝たせたいんだ。『勝ちたい』って言ってくれよ」。発破をかけられ、吹っ切れた。

弱音を吐かなくなった。遠慮がちだったチェアスキーに関する注文も積極的にするようになった。６台の試作を経てスキーが完成したのは昨年９月だった。

暗く、長いトンネルをようやく抜けた。鈴木選手は表彰式後、「やっと思い通りに動いてくれた」と新たな相棒をたたえ、生田目さんへの感謝をこう語った。「世界一ではなかったけど、まずは３位にはしてあげられた」。その目は、さらなる高みを見据えていた。（江原桂都）