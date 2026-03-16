１９９０年代の広島で正捕手として活躍した西山秀二さん（５８）が、この季節になると思い出すことがある。南海からプロ野球人生をスタートさせた４０年前の８６年。プロ１年目の３月に２軍戦で初めてマスクを被った西山さんは、阪神のランディ・バースから手荒い洗礼を受けた。新人捕手だった西山さんに強烈なインパクトを与えた伝説の助っ人のバッティングとは。

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４０年という年月がたっても、あの衝撃は忘れられない。

「南海に入って最初の年、２軍の試合にたまたまランディ・バースが出てきたんです。初めてプロ野球でキャッチャーをやって、その試合にランディですよ！」

西山さんは野球少年に戻ったように目を輝かせて、１９８６年３月２０日に兵庫県尼崎市の阪神２軍施設、浜田球場で行われたウエスタン教育リーグ阪神戦について語り始めた。

８５年のドラフトで４位指名を受けて南海に入団した西山さんは、この一戦に捕手としてスタメン出場。阪神の３番ＤＨがバースだった。

前年に５４本塁打、１３４打点、打率・３５０という驚異的な成績を残して阪神の優勝に貢献した三冠王は、開幕に向けての調整法をめぐって首脳陣と対立。鹿児島でのオープン戦へは帯同せず、調整のために２軍戦に出場したのだった。

当時１８歳のルーキー捕手はバースの打撃のすさまじさを目の当たりにする。

第１打席。先発の藤村雅人投手からいきなり左中間へ先制二塁打。三回には右翼線へ二塁打。さらに四回には西山さんの同期のドラフト１位左腕・西川佳明投手が投じたスライダーをバットの先で軽々と左中間場外へと持って行った。打球は隣接する浜田車庫に停められていた廃車のバスに激突した。

「３打数３安打、１本塁打ですよ。木っ端に打たれたんです。ランディが、最後にホームランを打ってホームを踏むとき、僕の顔を見てニヤっと笑って行ったんです」

初めて経験した伝説の助っ人の打棒に酔いしれた西山さんだったが、試合後に、コーチから配球について指導を受け、バースがニヤリとした理由を理解したという。

「おまえ、なんであんなに打たれたか分かるかって言われて。分かんないですって言ったんですが、カウント１−２から全部スライダーだったぞ、と。チャートを見たら本当にそうだったんですよ。ランディはそれを分かってた。だから、最後はスライダーをホームランにされたんです」

３打席目で“初アーチ”を放ったバースは、これで調整は十分とばかりに試合途中で球場を後にした。

通常であれば２軍の教育リーグが注目を集めることはないが、バースの動向は当時のスポーツ紙を連日にぎわしていた。

翌日のデイリースポーツには格の違いを見せつけたバースの特大写真とともに、西川投手の「打席に入っただけですごい迫力でしたね。参りました」というコメントが残っている。

その年もバースは打ちまくり２年連続の三冠王に輝いた。打率・３８９は、２５年シーズン終了時点でもＮＰＢの歴代最高打率だ。

そんな伝説の助っ人を捕手として体感したあの日−。

「それまでテレビでしか見たことがなかったんで、対戦してそれはうれしかった。打たれたけど、うれしかった。いい思い出ですよね」

西山さんはうれしかったという言葉を繰り返した。（デイリースポーツ・若林みどり）

◇西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。