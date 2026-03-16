女優の山谷花純（29）が16日までにインスタグラムを更新。年齢に対する思いをつづった。

山谷は「年齢なんて付属品だと思って生きております」と切り出し、「それでも世間から見れば、29という数字はやっぱり完全に大人のカテゴリーに入るもので。ややこしいけど、そりゃそうだ」と自身の年齢に言及。「育った環境なのかもしれないけれど、親しき中にも礼儀ありという考え方は変われないし。ただほど高いものはないと思ってるし。不公平、理不尽、不平等。そんな奴らに対面したらやっぱり無理に笑うなんて柄じゃないし」と自らの性質を客観視し、「大人ってなんだろね。きっと死ぬまで考えるのだろうね」と思いをめぐらせた。

続けて「先日私にとって東京の母と姉ちゃんにお友達を会わせる機会があった。仲良い理由が分かる。かすみちゃんに似てるねって言われたのが2026一番嬉しかった」と最近の出来事を振り返り、「生きてみないと分からない事沢山だ」としみじみとつづった。

この投稿には元乃木坂46の女優生駒里奈（30）も反応。「生駒もそう。そんな奴らに黙って返事は出来ない。でも。そんな自分を素敵だと言ってくれる人がいるからね。そんなかすみんが好きだ」とのコメントが寄せられた。