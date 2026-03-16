＜春から大学生＞遠方での娘のひとり暮らしが心配。何を準備したらいい？
高校を卒業して大学生になると、ひとり暮らしをはじめるお子さんもいるのではないでしょうか。近い距離であれば、すぐに様子を見に行けて対応できますが、遠距離の場合はそうもいかず心配でしょう。今回の投稿者さんは、春から大学生になる娘さんのママです。車で5時間以上かかる遠方の大学に進学し、アパートでひとり暮らしをする娘さんを心配しているようです。
『先日スーツとノートパソコンと家電（冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ）を買いました。入居が入学式の3日前でギリギリです。近場ならすぐに行けて必要なものも買い足せますが、そうもいかない状況です。準備しておいた方がいいものやひとり暮らしに便利なグッズがあれば、アドバイスをお願いします！』
引っ越し当日にあるといいもの
『キッチンペーパー、トイレットペーパー1ロール、ハンドソープとタオルを持っていきました。清掃しているはずなのに、なぜか床がホコリや砂だらけで困ったから、雑巾もあるといいと思います』
引っ越し業者がくる前に、ある程度は部屋を整えておきたいですよね。コメントをくれたママは、持っていたウエットティッシュで床の掃除をしたそうですが、なかなか大変だったようです。雑巾はいずれ使う機会もあるでしょうし、多めに持っていってもいいかもしれませんね。
これさえあれば大丈夫！ライフラインの契約は早めに
『水道、電気、ガスが使えて、家具、家電、布団があればとりあえず生活できます』
『電気、ガス、水道はすぐに契約してください。ガスの開栓には立ち会いが必要なので、早めに時間を押さえた方がいいです』
『カーテンは真っ先につけて！ 掃除の間も、外から部屋が丸見えになるよ。女性だと分かってしまうので、かわいいデザインはやめておいた方がいいかも』
水道、電気、ガスのライフラインはいち早く契約をした方がいいとの声は少なくありませんでした。さらにガスの開栓は立ち会いが必要な場合もあるようで、「希望の日が埋まっていて困った」と経験談を教えてくれたママもいました。また防犯面でもカーテンはすぐにつけられるように準備をしておくのがよさそうです。「椅子など上に乗れるものがなく、カーテンレールに届かなかった」といったコメントもあり、届かなそうな場合は、台として使えそうなものもあるといいかもしれませんよ。
引っ越し先で揃えるorネット購入が賢い選択
『近くにホームセンターがあるなら、住みながらお子さんが買えばいいです。今はネットでも買えます。ムダなものを増やさないためにも、住んでからの購入をオススメします』
『細々したものは引っ越し先でも買えるし、大きなものはネットを使えば大丈夫』
『必要なものは生活スタイルや好みで違うから、親が必要と思っても本人が使わなければ場所を取るだけ』
こういったコメントも目立ちました。投稿者さんが一緒に買えなくても、お子さんが必要になったときに自分で選べばよいのではないでしょうか。ひとり暮らしであれば、部屋のスペースも限られるでしょうし、あれもこれもと焦って揃えても結局使わなかったなんてことも……。また心配であれば、投稿者さんがネットで購入して、娘さんの自宅に届けてもらうこともできますよね。ほかにも、ネットでお子さん自身が買いものできるように、「クレカや他の決済方法を使えるようにしておいた方がいい」とのアドバイスもありました。たしかに、キャッシュレス決済を事前に準備しておく必要はありそうです。
買いものよりも防犯対策を優先した方が安心かも
『トランクスや大きいTシャツ、靴下などの男ものはマスト！ 洗濯物を外干ししなくても、泥棒や変質者は絶対に現地の下見をするから。窓の隙間からでも男の影を匂わすことは重要』
『妹はロフト付きアパートに住んでいたときに、空き巣と鉢合わせした。駅からアパートまでの道のりをチェックし、交番でアパート周辺の様子を聞いてみることは重要』
『外のドアスコープからカメラを押し当てて部屋を覗く人がいるらしい。ドアの内側にマグネットをつけ、ドアスコープが隠れるようにして、来客のときのみ外して確認できるようにしてあげて』
こういった具体的な防犯対策についてのアドバイスもありました。買いものよりも、実際に娘さんが暮らす地域を一緒に歩いて気をつけた方がよさそうなところを確認することに時間を使う方が安心できるでしょう。
ひとり暮らしに必要なアイテムについて、さまざまなアドバイスが寄せられた今回の投稿。ライフラインやすぐ使う大型の家具を除いて、ひとりでも買えるような細かいものは急いで準備する必要はあまりないのかもしれません。それよりも、娘さんがひとりでも安全に暮らせるように、現地に行ったときは周辺に目を配ってみたり、防犯対策をするのを優先してはいかがでしょうか。娘さんがよい新生活のスタートを切れますように。