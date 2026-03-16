台湾料理「ルーロー飯」を作ってみた！ 手に入りやすい材料ながら“本場の味”を感じられるレシピへ「美味しそう」の反響
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ルーロー飯【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
嵐のような一年でしたわ。 ２年目は目立たずひっそりやりたいと思います…。
「台湾に行きたいわん」な気分になった投稿者の物体Ｂさんが、台湾料理のルーロー飯を作ります。
塊の豚バラ肉は500程度を用意。一気に作る方が美味しいからだとか。
ただし脂身が多かったので肉部分と脂部分に切り分けました。まずは肉部分を賽の目切りに。
脂部分は細かく切ったら弱火でじっくり加熱してラードを取ります。ラードは炒飯やラーメンに使うとのことです。
脂を抜いたいわゆる「油かす」はそのまま具材として使うため、豚バラと一緒に炒めます。
豚バラの表面に火が通ってきたところで味付け開始。基本は和食と同じで醤油と酒と砂糖を同量ずつ。物体Ｂさんは紹興酒を使いましたが、無ければ料理酒でいいそうです。さらに台湾醬油を使うとより本格的になるとか。
味付けで欠かせないのは五香粉。小さじ半分です。
あれば八角も加えます。入れない場合は五香粉をもう小さじ半増やすとのこと。
できたら欲しいものとしてフライドオニオンも。現地では揚げエシャロットを使うのでその代わりだとか。これも無くてもOKです。
贅沢を言えば干しエビも追加したいと物体Ｂさん。アレルギーがあれば入れなくていいですし、無くてもOK。
以上のように無しでもOKな材料が多いですが、五香粉は必須とのことです。
ゆで卵も加えて30分以上煮込んで味を染み込ませたものがこちら。
汁ごとたっぷりと盛り付けます。トッピングは青菜のおひたしや沢庵や高菜漬けやザーサイがいいとのこと。
ルーロー飯の完成です！
「美味そう」「美味しそう」の声を沢山集めたルーロー飯は、台湾の街に漂うあの空気を食べている感じがするとか。脂多めのお肉を使いましたが、結果として現地のこてこて感を出せて良かったかもと物体Ｂさん。
手に入りやすい材料を使いながらも、本場の味をしっかりと感じられるレシピとなっています。食べてみたくなったという方は動画を参考に作ってみてください。
視聴者のコメント
・美味そうじゃい！
・やくそくされた美味
・一時期吉野家で食ったなあ、うまかった
・台湾夜市の屋台で毎日のように食べたなあうまかった
・ルーローハンはスパイスがガッツリ効いててナンボよ
・１周年おめでとうございます！