尾崎将司さんのお別れの会 青木功が弔辞「俺のライバルだからな、最後まで」
昨年12月23日に78歳で逝去した男子プロゴルファー尾崎将司（本名：尾崎正司）さんの「お別れの会」が16日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われている。
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青木功を発起人代表とし、公益社団法人日本プロゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフツアー機構、ジャパンゴルフツアー選手会の3団体合同により実施している。お別れの会では青木が弔辞を読み上げ、「ジャンボのお別れの会を弔辞をすることなど、まったく考えていなかったよ。突然いってしまったという知らせを受けて、言葉が出なかった。お前がいたからこそ、いまの自分がある。本当に、俺のライバルだからな、最後まで。どうぞ、安らかに眠ってください」と思いを伝えた。帝国ホテル東京 本館2階 孔雀の間で執り行われており、午前10時30分から正午までの式典では、招待者のみが参列。午後1時30分から最大午後3時まで一般献花、一般参列を受け付けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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