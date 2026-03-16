谷原章介、侍ジャパンの誹謗中傷に言及「本当にゆゆしき事態といいますか」
俳優の谷原章介（53）が、フジテレビ系の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。15日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ戦に敗れた侍ジャパンをねぎらい、選手への誹謗中傷に言及した。
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谷原は番組の冒頭で「すごく僕は頑張ったとほめてあげたい」と選手の活躍に感謝を伝えた。
中盤には、選手への誹謗中傷に言及。「侍ジャパンの公式の方でも、ネット上の誹謗中傷がひどいという。本当に僕は、これは本当にゆゆしき事態といいますか、悲しいことであって。あんだけ日本の代表のために頑張って、この忙しいシーズンに体を張って勝負してくれた人たちに対して誹謗中傷、本当にしちゃいけないと思います」と強調した。
続けて「叱咤激励と誹謗中傷は違うんだよってこと、それは分かるんだよと伝わるよってことは、侍ジャパンの代表の人も言っていたじゃないですか」とコメント。佐々木恭子アナウンサーも「誰よりも悔しいのは選手自身だと思いますよ」と同調し、谷原は「選手を攻撃するのは絶対にやめた方がいいと思います」と呼び掛けていた。
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谷原は番組の冒頭で「すごく僕は頑張ったとほめてあげたい」と選手の活躍に感謝を伝えた。
中盤には、選手への誹謗中傷に言及。「侍ジャパンの公式の方でも、ネット上の誹謗中傷がひどいという。本当に僕は、これは本当にゆゆしき事態といいますか、悲しいことであって。あんだけ日本の代表のために頑張って、この忙しいシーズンに体を張って勝負してくれた人たちに対して誹謗中傷、本当にしちゃいけないと思います」と強調した。
続けて「叱咤激励と誹謗中傷は違うんだよってこと、それは分かるんだよと伝わるよってことは、侍ジャパンの代表の人も言っていたじゃないですか」とコメント。佐々木恭子アナウンサーも「誰よりも悔しいのは選手自身だと思いますよ」と同調し、谷原は「選手を攻撃するのは絶対にやめた方がいいと思います」と呼び掛けていた。