大統領専用機内で記者団の取材に答えるトランプ大統領＝15日/Nathan Howard/Getty Images

（CNN）米連邦通信委員会（FCC）のブレンダン・カー委員長が14日に報道内容が「虚偽」だとみなされる地方放送局の免許を取り消す可能性を警告したことをうけ、トランプ大統領は15日、これを称賛した。

トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」でメディアを激しく非難。長文の投稿を「FCCのブレンダン・カー委員長が、腐敗し、極めて非愛国的な一部の『報道』機関の免許について検討していることにとても興奮している」と締めくくった。

この直後、トランプ氏はエアフォースワンの機内で記者団に対し、イランとの戦争に関するメディアの報道を改めて批判した。

「これはかなり罪深いと思う。なぜなら、信頼性も何もないメディア企業が虚偽だと知りながら情報を流しているからだ」

カー氏は14日、放送局が「でっちあげやニュースを歪曲（わいきょく）している」と主張し、公共の利益にかなう運営をしなければ免許を剝奪（はくだつ）すると警告した。カー氏は週末、トランプ氏の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で同氏と会談しているところを目撃されている。

しかし、放送局が免許を失う可能性は低い。政府が免許事業者に対して何らかの措置を取れば、長期にわたる法廷闘争に発展するとみられ、FCCが数十年間で免許更新を拒否したケースはない。