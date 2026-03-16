3月16日 発表

セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズにおいて35周年を記念する「“だいれんさ！”プロジェクト」の続報を公開した。

今回のアナウンスでは「ぷよぷよ!!クエスト」をテーマにした「ぷよクエカフェ」の開催や、ガチャピン・ムックとコラボする「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ」POP UP SHOPが告知。さらに、「歌舞伎町ゲームフェスティバル2026（KGF2026）」においてはアイドルグループ「iLiFE!」がコラボしたグッズの販売が行なわれる。

「ぷよぷよ!!クエストカフェ」開催決定

Android/iOS用パズル「ぷよぷよ!!クエスト」をテーマにした「ぷよクエカフェ」の開催が決定した。開催日時や場所などの詳細は後日発表される。

「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ」POP UP SHOP開催決定

3月19日より東京都の新宿マルイアネックスにて、イラストレーター「ぼく」氏の新規描き下ろしのイラストを使用した「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ～クッキング大作戦！～」POP UP SHOPが開催。ガチャピン・ムックとぷよたちが仲良くクッキングを楽しむ姿をテーマにした、かわいいビジュアルのオリジナル商品が多数販売される。

また開催期間中は、税込2,000円の購入ごとに「ましかくブロマイド」をランダムで1枚プレゼント。さらに、当たりのブロマイドを引いた人には、その場で景品がプレゼントされる。

【イベント概要】

開催場所：新宿マルイ アネックス 7階

東京都新宿区新宿3-1-26

開催日程：3月19日～4月5日まで

11時～20時（土日祝のみ10時30分～20時）

※最終日は18時まで

※開店時間前の待機は固くお断りさせていただきます。開店時間以降、店頭へお越しください。

商品ラインナップ

「歌舞伎町ゲームフェスティバル2026」ぷよぷよ×iLiFE!コラボ決定

ゲームとアイドルで歌舞伎町を盛り上げる「歌舞伎町ゲームフェスティバル2026（KGF2026）」と「ぷよぷよ」のコラボが決定した。イベントの公式オリジナルコラボデザインは「ぷよぷよ」とアイドルグループ「iLiFE!」がコラボしたスペシャルイラストで、コラボデザインのグッズも販売を予定。

【イベント概要】

開催場所：東急歌舞伎町タワー、KABUKICHO TOWER STAGE、ヒューマックスパビリオン、その他新宿エリア各施設

開催日程：4月4日～4月5日

11時～20時

商品ラインナップ