今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）〜3月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）〜3月22日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は活力があって、自分のためにも周りのためにも頑張れそう。気持ちが大きくなると無茶をしてしまう傾向アリ。なるべく肩の力を抜いて、ゆったり構えて過ごしましょう。恋愛面は、苦楽を話せる相手と恋愛に発展するかも。その場の雰囲気を楽しむようにすると、うまくいきそうです。仕事の相談が◎
★ワンポイントアドバイス★
楽しい日々が続くと、夢中になって体の声に耳を傾けることを忘れてしまいそうです。休息をしっかり取るようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は活力があって、自分のためにも周りのためにも頑張れそう。気持ちが大きくなると無茶をしてしまう傾向アリ。なるべく肩の力を抜いて、ゆったり構えて過ごしましょう。恋愛面は、苦楽を話せる相手と恋愛に発展するかも。その場の雰囲気を楽しむようにすると、うまくいきそうです。仕事の相談が◎
楽しい日々が続くと、夢中になって体の声に耳を傾けることを忘れてしまいそうです。休息をしっかり取るようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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