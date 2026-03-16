　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.55　10.58　9.96　10.21
1MO　10.27　8.65　9.08　8.66
3MO　10.02　7.89　9.03　8.34
6MO　9.93　7.61　9.05　8.30
9MO　9.92　7.56　9.09　8.36
1YR　9.82　7.50　9.07　8.31

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.61　15.17　10.55
1MO　9.67　12.21　8.98
3MO　9.69　11.21　8.53
6MO　9.78　10.85　8.48
9MO　9.85　10.77　8.49
1YR　9.80　10.56　8.42
東京時間10:01現在　参考値

今週は日米桜栄の金融政策会合を控えていることもあり、短期ボラは高め推移