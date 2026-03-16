通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.55 10.58 9.96 10.21
1MO 10.27 8.65 9.08 8.66
3MO 10.02 7.89 9.03 8.34
6MO 9.93 7.61 9.05 8.30
9MO 9.92 7.56 9.09 8.36
1YR 9.82 7.50 9.07 8.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.61 15.17 10.55
1MO 9.67 12.21 8.98
3MO 9.69 11.21 8.53
6MO 9.78 10.85 8.48
9MO 9.85 10.77 8.49
1YR 9.80 10.56 8.42
東京時間10:01現在 参考値
今週は日米桜栄の金融政策会合を控えていることもあり、短期ボラは高め推移
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.78 10.85 8.48
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東京時間10:01現在 参考値
今週は日米桜栄の金融政策会合を控えていることもあり、短期ボラは高め推移