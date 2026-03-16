◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国代表の２４歳ヘンダーソンが、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で豪快な同点弾を放った。１点ビハインドの４回先頭で１５３キロのカットボールを完璧に捉えると、右中間に放り込んで試合の流れを変えた。

なおも４回１死ではチーム最年少の２１歳アンソニーがバックスクリーン右横にソロ本塁打をたたきこんで勝ち越しに成功した。

ヘンダーソンはＭＬＢドラフト２巡目でオリオールズに入団。２０２３年には新人王とシルバースラッガー賞を受賞した。昨季は１５４試合に出場して打率２割７分４厘、１７本塁打、６８打点、３０盗塁の活躍をしていた。

また、アンソニーは右手有こう骨を骨折してＷＢＣ米国代表を辞退することになったＣ・キャロル外野手（Ｄバックス）に代わって代表入り。昨季メジャーデビューした超有望株で、１年目は７１試合で打率２割９分２厘、８本塁打、３２打点の成績だった。

米国は先発に昨季ナ・リーグでサイ・ヤング賞を獲得したスキーンズ、打線の中軸にはジャッジなど名だたるメジャーリーガーが出場しているが、若手も存在感を示している。ＳＮＳでは「ヘンダーソンとアンソニーのホームランでアメリカ逆転。若い２人の一発で試合をひっくり返した」「カミネロ、アンソニーと若手が輝きまくる」「やっぱ若手だな」「アメリカもドミニカもメンバーが若いのが凄いよなあ。スキーンズとかアンソニー大学生じゃん」などの期待の声が挙がっている。