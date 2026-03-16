緊迫化するイラン情勢を巡り、トランプ米大統領はホルムズ海峡の「警備」について、安倍晋三元首相時代から、たびたび言及して、多国籍軍による警備の負担を訴えている。

▼２０１９年６月２４日 公式ＳＮＳ（旧ツイッター）、記者会見

米国が他国のエネルギー安全保障を無償で肩代わりしている現状を強く批判した。

「中国は石油の９１％を、日本は６２％をその海峡（ホルムズ海峡）から得ている。他の多くの国々も同様だ。それなのに、なぜ我々（米国）は何年もの間、報酬もなしに他国の航路を守っているのか。これらすべての国は、常に危険な航海である自国の船を自ら守るべきだ。米国は今や世界最大のエネルギー生産国となったため、もはやそこに（軍を）置く必要さえない！」

▼Ｇ２０大阪サミット・記者会見（２０１９年６月２９日）

「日本は石油の６２％をホルムズ海峡に依存している。中国も９０％近くを依存している。それなのに我々が彼らのために警備を行い、彼らは対価を支払っていない。私は安倍首相に対し、『我々は（警備を）続けていくつもりだが、彼らも助ける必要がある』と言った。彼らは我々に資金を払うか、自国の軍隊を派遣して自国の船舶を守るべきだ」

▼２０２６年３月：Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ 公式声明

直近のイランとの緊張激化を受け、トランプ氏はより具体的な軍事的協力の要請を行う。

公式ＳＮＳ Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ（２０２６年３月１４日）

「イランによるホルムズ海峡閉鎖の試みの影響を受ける多くの国々は、米国と協力して海峡を開放し、安全を保つために軍艦を派遣することになるだろう」

「我々はすでにイランの軍事能力を１００％破壊したが、彼らがドローンや機雷、近距離ミサイルを使用することは容易だ。中国、フランス、日本、韓国、英国、その他の国々がこの海域に船舶を派遣し、海峡がもはや脅威とならないようにすることを願っている」

「ホルムズ海峡を通じて石油を受け取っている世界中の国々は、自らその航路の管理を行う必要があり、我々は多大な支援を行う。米国はそれらの国々と協力し、すべてが迅速かつ円滑に進むよう調整する。これは常にチームの努力であるべきだったし、今やそうなろうとしている。我々はすぐに海峡を開放し、安全で自由なものにする！」

▼記者団への回答（２０２６年３月１３日）

米海軍がタンカーの護衛を開始する時期について問われる

「それは間もなく起こるだろう。イランの攻撃は最後のあがきだ」