スペイン１部Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は１５日、オサスナ戦の試合前のテレビのインタビューで、自身のけがの現状を語った。

久保は１月１８日に行われたホームのバルセロナ戦で後半２０分すぎに左ハムストリング（太もも裏）を負傷したとみられ、途中交代。もも裏を押さえながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、ピッチに倒れ込んだ。けがからおよそ２か月が経過し、「十分良い方に向かっている」と強調。「数日、日本に行って回復した。（スペインに）帰ってきてからも、トレーナーといいトレーニングをしているから完治期間は短い」と明かした。

マタラッツォ監督は、４月４日（日本時間５日）のホームレバンテ戦での復帰を示唆。久保は「監督がレバンテ戦というのなら、僕はレバンテへ向かうのだろう」とおどけつつ、「僕はゆっくり休めたし、チームはとても良い状態。出来るだけ早ければ、それに越したことはない」と、早期復帰への思いを述べた。その上で「もう僕は既に他の何人かより速く走れている。だから、もう少しで戻ってこられる」と、ジョークを交えながら、順調な回復ぶりをアピールした。