俳優の渡辺謙が異色のランチ会を公開し、反響が寄せられている。

ＷＢＣを国内独占配信するＮｅｔｆｌｉｘでスペシャルサポーターを務める渡辺。ベネズエラとの準々決勝でも米マイアミに駆けつけ、侍ジャパンにエールを送っていた。

１６日のインスタグラムでは「野球大好きな３人で残念会のランチをしました」とつづり、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一とお笑いタレント・出川哲朗との３ショットをアップ。

「寄せては返す波の様に悔しさが込み上げる中 次のＷＢＣ 更には今年のペナントレースの話まで、尽きない野球愛を語り合いました」とトークに花が咲いたそうで、「さぁ、今夜の大一番に向かって。＃ＷＢＣ＃ロッチ中岡＃出川哲朗＃渡辺謙」とつづった。

フォロワーからは「とても素敵です」「凄いスリーショット」「野球大好きメンバーですね」「意外な２人と謙さん」「イッテＱ感ある」「イッテＱに謙さん出るのかと思った！」などの声が寄せられていた。

中岡も出川と準々決勝を生観戦したことをＳＮＳで明かし、「気合入りすぎて３時間前に球場入りじゃぃ」と熱烈応援する様子をアップしていた。