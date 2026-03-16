俳優の大泉洋が１６日、都内で行われたサントリーの新商品「ＴＨＥ ＰＥＥＬ＜レモン＞ＡＬＣ．７％」（１７日発売）の新ＣＭ発表会に共演の斎藤工、池松壮亮と出席した。

イベントでは、３人そろってレモンの果皮をナイフでむくことに挑戦。最も果肉を傷つけずにむくことができた人に「本格果皮マイスター」が送られる。料理が苦手だという池松が開始前に「レモンをむいたことがないです」と明かせば、大泉は「昨日練習しなかったの？私は１週間前から練習しましたよ」とイジった。斉藤も「（会場の）裏で大泉さんが『（皮むきが）途切れたら、そこでＣＭの契約が終わる。それぐらいのモチベーションでやろう』って言ってました」と気合十分な大泉の様子を明かした。

皮むきに始まると「え〜！」「むきにくい」と騒ぎながら果皮むきをする大泉と池松に対し、斉藤は無言。「契約が打ち切られるので」と真剣なまなざしでレモンを見つめたが、大泉から「無言のやつも契約を切ります」と声を掛けられ、こらえきれず笑顔を浮かべていた。

一方の池松は皮むきが途切れてしまって苦笑い。大泉は「あ！切れた！」と池松のレモンを指で指し、「契約終了〜！」と会場に響き渡るほどの大声で宣言した。しかし、「本格果皮マイスター」の称号は、果肉を最も傷つけなかった池松に贈られ、会場中がザワザワ。斉藤は「世論に委ねたいですね」とし、大泉は「これは説明がいるよ。疑惑の判定」と疑いの目を向けた。さらに、「本格果皮マイスター」と書かれたバッチを身につけた池松に対し「明日の大河（ドラマ）の撮影につけて行けよ。着物につけなさいよ」。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に出演中の池松に合わせた負け惜しみで会場を大笑いさせた。

２０２５年４月から発売している「ＴＨＥ ＰＥＥＬ＜レモン＞ＡＬＣ．５％」のパッケージを刷新。アルコール分７％の新商品も展開する。