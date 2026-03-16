１５日に放送されたＴＢＳ日曜劇場「リブート」では、一香（戸田恵梨香）の正体が明らかになった。その上でドラマインスタグラムで公開されているショート動画を確認すると、一香の言動に夫を思う気持ちが出ているほほ笑ましいものがあった。

この日の「リブート」では、一香を自宅で追い詰めた儀堂・早瀬（鈴木亮平）が、冷蔵庫の中にショートケーキがあることに気付く。味見をすると、明らかにハヤセショート。これを作れるのは早瀬と妻の夏海（山口紗弥加）だけ。早瀬は一香が夏海だとほぼ確信する。

その後、逮捕をちらつかせ、整形した医師・桑原（野呂佳代）から、一香になった人物の名前は夏海だという決定的な証言を得る。マチを殺されたことで激怒している冬橋（永瀬廉）は、一香を殺そうと血眼になって探しているが、早瀬は一香が夏海の可能性があることを伝え…。

そう、多くのネットの考察の通り、一香は夏海がリブートした姿だった。それを踏まえて過去のシーンを振り返って見ると、儀堂となった早瀬が、早瀬の妻・麻友について一香と話すシーンが３話にある。

早瀬が「放っておけないというか…」と言い出し、一香は「好みなんだ、ああいうのが。美人だもんね」「夏海さんがかわいそう」。一香が夏海だと分かってみると、やきもちを焼いているようにも見える。

だが早瀬は「ぼくは夏海一筋です。他の女性と一緒になるなんてあり得ません！」と断言。驚いたような表情を見せる一香だが、その後寂しそうに「もういないけどね」とつぶやく。

一香ではなく、夏海が話していると思うと、納得のいく表情。ネットでも「この夏海かわいい」「夏海だと言えないのが悲しいね」「戸田恵梨香のこの演技がただのヤキモチにしか見えない。可愛くて仕方ない」などの声が上がっていた。