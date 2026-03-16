フリーアナウンサーの坂本梨紗が15日夜、Xを更新。今月末をもってアナウンス業から離れることを発表した。

坂本は「【お知らせ】3月いっぱいをもちまして所属事務所のミックスゾーンを退職し、アナウンス業からは離れることとなりました。合わせてこちらのアカウントも3月末で閉鎖させていただきます」と報告した。

そして「フォローやいいねをしてくださった皆様本当にありがとうございました。最後までどうぞよろしくお願いいたします」と感謝した。

坂本は看護師からアナウンサーに転身。約4年半、総合病院や特別養護老人ホームに勤務した経歴がある。ラジオ番組でのパーソナリティーや中継リポーター、アシスタント、イベントでのMC、ナレーションなどで幅広く活躍してきた。

坂本は15日のレギュラー番組、ニッポン放送「坂本梨紗のヘルシー・メルシー！」の中でも同番組のパーソナリティーを同日卒業することを発表。さらに自身が所属事務所を退社し、アナウンス業から退く決断をしたことを報告した。「今後どうするかということは、これからゆっくりと考えてゆくつもりです。まさか自分が番組を持たせていただけるなんて思ってもいませんでした。でもこの番組が私に居場所をくれて、リスナーのみなさまともつながりをくれました。人としても大きな喜びと学びを得ることができました。本当にありがとうございました」などと、声を詰まらせながら話した。

同番組自体は新パーソナリティーで4月以降も継続するという。