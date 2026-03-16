アストロスケールホールディングス<186A.T>が５日続伸している。前週末１３日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算が、売上高（プロジェクト収益）８３億４９００万円（前年同期比２．３倍）、営業損益７１億３７００万円の赤字（前年同期１５６億８３００万円の赤字）、最終損益５０億１７００万円の赤字（同１６３億２４００万円の赤字）となり、赤字幅が大幅に縮小して着地したことが好感されている。



政府補助金収入が一部費用認識の遅延により想定未達となった一方、プロジェクトの積み上がりと既存プロジェクトの進行によりプロジェクト収益が過去最高を更新し着地した。前期第１四半期に計上した受注損失引当金繰入額がなかったことやミックス改善により売上総利益が大幅に改善したほか、第１四半期に開始したＬＥＸＩ－Ｐ衛星製造コストの資産計上により研究開発費が大幅に減少したこともあり、営業損益は計画を上振れた。



なお、２６年４月期通期業績予想は、売上高１１０億～１３０億円（前期比８０．７％増～２．１倍）、営業損益１０３億円の赤字～９３億円の赤字（前期１８７億５５００万円の赤字）、最終損益１０７億円の赤字～９７億円の赤字（同２１５億５１００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS