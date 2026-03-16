ソニーマーケティング株式会社は、「フラワーフォト＆ムービーコンテスト2026」の作品募集を3月16日（月）から開始した。応募締め切りは5月31日（日）。

花を主題としたコンテスト。撮影機材に制限を設けないオープンコンテスト形式で行われる。スマートフォンで撮影した作品の応募も可能となっている。

本コンテストは、旅行ガイドブランド「まっぷる」などを手掛ける株式会社昭文社とのコラボレーションで開催される。また、今年は新たに「ムービー部門」が新設された。

フォト部門は「桜部門」「自由部門」の2部門で募集する。各部門から大賞、「まっぷる」編集長賞などが選定されるほか、ソニー「α」で撮影され、その性能や特徴が最大限活かされている作品に与えられる「αユーザー賞」も設けられている。

審査員は写真家の並木隆氏。ゲスト審査員として「まっぷる」編集長の井上健太郎氏が参加する。

コンテスト名

フラワーフォト＆ムービーコンテスト2026

応募期間

2026年3月16日（月）～5月31日（日）

応募条件

撮影機材の制限なし（スマートフォンも含む）

※「αユーザー賞」はソニー「α」で撮影された作品が対象

賞・賞品

フォト（各部門共通）

ムービー

審査員

結果発表

大賞（1名）：ソニーポイント 50,000円分 並木隆賞（1名）：ソニーポイント 30,000円分 αユーザー賞（1名）：ソニーポイント 30,000円分 「まっぷる」編集長賞（1名）：ソニーポイント 30,000円分 入選（5名）：ソニーポイント 1,500円分ムービー部門賞（1名）：ソニーポイント 50,000円分並木隆（写真家） 井上健太郎（「まっぷる」編集長）

2026年7月予定

告知サイト

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