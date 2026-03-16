15日の午後、山形県米沢市の西吾妻山でバックカントリースキーをしていた61歳の男性が立木に衝突する事故がありました。男性はヘリコプターで救助されましたが、大けがをしています。

【写真を見る】バックカントリースキーで木に衝突、男性1人が大けが ヘリで救助・病院搬送 バックカントリースキーの注意点を北海道警の資料から見る（山形・米沢市）

米沢警察署によりますと、15日の午後1時10分ごろ、米沢市関の西吾妻山・若女平（わかめだいら）付近で、福島県郡山市の会社経営の男性（61）がバックカントリースキーで滑っていたところ、立木に衝突しました。

男性は腰を強く打って動けなくなり、同行していた人が119番通報しました。その後、午後3時54分に山形県消防防災ヘリコプター「もがみ」によって救助され、米沢市内の病院に搬送されましたが、骨盤を折る大けがです。

けがをした男性は、午後1時ごろから同行者3人と、あわせて4人でバックカントリースキーをしていたということです。

【注意喚起】バックカントリーはスキー場の延長ではない。命を守るための必須準備とルール

パウダースノーを求めて、多くのスキーヤーやスノーボーダーがバックカントリーの魅力に惹きつけられます。しかし、整備されたゲレンデを一歩出れば、そこは予測困難な危険が潜む「冬山」です。

今回は、北海道警察が発信している資料を参考に見てみます。警告ポスターからもわかるように、安易な判断は死に直結します。悲惨な山岳遭難を防ぐため、入山前に必ず確認すべき命のルールをまとめました。

認識を改める：「すべては自己責任」の厳しさ

最も重要な前提は、「バックカントリーはスキー場の延長ではない」ということです。スキー場の管理区域外は安全管理が一切されていません。雪崩、道迷い、立木への衝突など、あらゆるリスクが伴います。

○多額の捜索費用: 万が一遭難し、救助を要請した場合、スキー場関係者や民間救助隊から多額の捜索費用を請求されることがあります。

○スキー場のルール厳守: ゲレンデからアクセスする場合は、必ずスキー場が定めるローカルルールやゲートの規定に従ってください。

命を守る「冬山装備」の絶対条件

手ぶらやゲレンデと同じ装備でコース外に出ることは自殺行為です。以下の装備は「持っていて当たり前」の最低条件です。

雪崩対策の「三種の神器」:

アバランチビーコン（雪崩受信機）

プローブ（探測杖）

スコップ

現在地確認ツール: 自分の居場所を正確に把握できるGPS端末。

通信手段: 連絡用の携帯電話・スマートフォン。

※低温下ではバッテリーの減りが異常に早くなります。入山前の満充電と、予備のモバイルバッテリーの携行が必須です。

入山前の情報収集と計画

「行けばなんとかなる」は通用しません。事前の準備が生死を分けます。

○天候と雪崩情報の確認: 最新の天気予報と雪崩情報を必ずチェックしてください。天候悪化の恐れや雪崩の危険性が高い日は、勇気を持って「入山を控える（中止する）」決断が必要です。

○身の丈に合ったルート選び: 自分自身の技術と体力、そして同行者のレベルに見合った余裕のある計画を立てましょう。

必ず「登山計画書」を提出する

誰にも行き先を告げずに山に入り、遭難した場合、捜索の初動が大幅に遅れます。

○家族や知人への共有: 入山前に、身近な人に入山日、ルート、下山予定時刻を必ず伝えてください。

○計画書の提出: 登山計画書（登山届）を作成し、提出しましょう。

バックカントリーでの滑走は素晴らしい体験ですが、それは徹底した安全管理と準備の上に成り立つものです。

「自分だけは大丈夫」という過信を捨て、常に最悪の事態を想定して行動してください。無事に家に帰るまでがバックカントリーです。

■北海道警の注意喚起資料（画像）