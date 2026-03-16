赤西仁、出演CMの爽やかな世界観にドキドキしてしまう

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赤西仁が出演する、コーセーのヘアケアブランド「スティーブンノル」新WebCM『翌朝の仕上がりは前日に決まる。』篇が公開された。

■“濃密な泡” に包まれる赤西仁

Web CMでは、赤西仁が商品の特長である“濃密な泡立ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、繊細な表情とリアルな演技で表現。

CMは、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開。 “濃密な泡” に包まれながら、気持ちよさそうにシャンプーをする赤西の姿は必見だ。

しっかりと髪を補修した翌朝、 パートナーの美しい髪に 「いい感じ」 と優しく語りかけるシーンは、洗練された大人の魅力が際立つ仕上がりに。リラックスした自然体の表情からクールな一面まで、赤西の多彩な魅力を楽しめる。

3月16日より対象商品を購入のうえ、購入商品の写真を指定ハッシュタグ「#ノルで変わる翌朝」を付けてXに投稿した人のなかから、抽選で205名に赤西の直筆サイン入りチェキやスペシャルビジュアル（限定フォトプリント）があたるキャンペーンがスタート。こちらも要チェックだ。

※「チェキ」は富士フィルム株式会社の商標。

■シャワーシーンでは現場から感嘆の声が

撮影当日は爽やかな白シャツを装いスタジオ入りした赤西。 パートナーと街へ出かけるシーンから撮影がスタートした。 笑顔を見せながらも、 カメラが回ると一瞬で空気が一変。 赤西自身、 こうした爽やかな世界観での撮影は久しぶりとのことだったが、本番では世界観に合わせて丁寧に演技を作り込んでいた。

外出シーンでは軽やかな爽やかさを、 自宅でのリラックスシーンでは自然体の表情を披露。さらに「いい感じ」と甘く囁くシーンでは、赤西の魅力が余すことなく表現されている。

さらに今回のCMでは、シャワーシーンにも挑戦。水滴をまといながらふと見せる視線は、大人の魅力を感じさせる印象的なカットに。 思わず現場から感嘆の声が上がるほどの存在感に、モニターをチェックしているスタッフも大絶賛の撮影現場となった。

■赤西仁 インタビュー

■関連リンク

スティーブンノル OFFICIAL X

https://twitter.com/skny_jp

赤西仁 OFFICIAL SITE

https://jinakanishi.com/