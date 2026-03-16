タナベコンサルティンググループ <9644> [東証Ｐ] が3月16日午前(11:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の26円→27円(前期は1→2の株式分割前で48円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2022年３月期より５ヶ年の中期経営計画（2021～2025）「ＴＣＧ Future Vision 2030」を推進しており、その最終年度となる当期2026年３月期も無事に完遂できる見込みであります。 これもひとえに、株主の皆さまをはじめ、多くのステークホルダーの皆さまからのご支援の賜物によるものと心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆さまへの感謝の意を表すため、2026年３月期の期末配当金を前回予想の１株当たり14円から１円増配して１株当たり15円に修正することといたしました。この結果、 年間配当金は27円となる予定であります。今後も、財務健全性を確保しつつ、資本効率の向上を図り、安定的な配当の継続に努めてまいります。

