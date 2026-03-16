16日11時現在の日経平均株価は前週末比363.44円（-0.68％）安の5万3456.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは66。



日経平均マイナス寄与度は49.74円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、フジクラ <5803>が40.28円、ＴＤＫ <6762>が37.1円、中外薬 <4519>が26.17円、ファナック <6954>が22.9円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を18.05円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が14.44円、イビデン <4062>が12.77円、豊田通商 <8015>が6.52円、オリンパス <7733>が3.74円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、水産・農林、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、ガラス・土石が並んでいる。



※11時0分4秒時点



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