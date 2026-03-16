大阪・梅田の国道に地中から突き出た巨大な鋼鉄管について、大阪市は16日、鋼鉄管の周りの地盤改良が終わったと発表しました。

【写真を見る】【速報】地中から突き出た鋼鉄管 周りの地盤改良が終了 ボーリング調査で地盤の強度確認できれば切断され「新御堂筋」下道部分の通行止め解除へ 大阪・梅田

11日、大阪市北区の国道423号＝新御堂筋の下道部分では、地中に埋められていた下水道工事のための鋼鉄管が一時、地上約13メートルの高さまで突き出しました。

鋼鉄管は水が注入されて高さ1．6メートルまで下がりましたが、地盤を固めるために、周辺に掘った穴から薬剤を流し込む作業が行われてきました。

この影響で通行止めになっていた新御堂筋の高架部分の豊崎出口から南側約2キロは安全性が確認されたとして、茶屋町出口を除いて13日に通行止めが解除されましたが、下道部分約600メートルの通行止めは続いています。

大阪市建設局は、16日午前に開いた説明会で、鋼鉄管の周りの地盤改良が終わったことを発表しました。今後、ボーリング調査をして地盤の強度が確認できれば、鋼鉄管の突き出た部分を切断し、新御堂筋の下道部分の通行止めも解除する方針です。