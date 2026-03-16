◇ワールドベースボールクラシック イタリア代表会見（現地時間15日、マイアミ）

イタリアのフランシスコ・セルベーリ監督がZoomでの会見に応じ、イタリア野球史上快挙となったプエルトリコ戦について語りました。この試合はイタリアの国営テレビで中継されたそうで、「これも快挙」とセルベーリ監督は語りました。

「イタリアはサッカーがすべて。新聞を見ても、サッカーの話題が5、6ページ続く。そこにイタリアの野球代表、我々の記事が初めて載った。国営放送でこの前の試合が放送された。素晴らしいことだよ。イタリアで起きていることのすべてが美しいと思う」

セルベーリ監督もサッカー・ユベントスの大ファン。イタリア国内での野球の扱いも理解しているだけに、今回の勝利を心から喜びました。

「友達がみんなメッセージしてくれた。家族も親族も。野球を知らない親族も連絡をくれたよ。みんな試合を見てくれたらしい。野球のルールを知らなくても、みんなで一緒に見る、という体験ができたみたい。でも、ルールなんて関係ないですよね、イタリア代表が試合をしているんだから。イタリア国内でも盛り上がっているみたい、しかも野球でね」

また、ベネズエラ戦の先発はマイケル・ロレンゼン投手と明言。中継ぎについてはこの日、休養日だったため、全員流させる準備をする、と続けました。

ロレンゼン投手はコロラド･ロッキーズ所属で菅野智之投手と同僚になります。ベーブ・ルース以来の二刀流でも有名となりましたが、2023年にはフィラデルフィア･フィリーズでノーヒットノーランを達成しています。