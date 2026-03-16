読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で２・４％安。日経平均は３・２％安、ＴＯＰＩＸは２・４％安となった。

イランにおいて、新たな最高指導者にモジタバ師が選出された。ハメネイ師の次男で強硬派とみられており、中東の地政学リスクが長期化・深刻化することへの警戒が高まった。これを受けた週明け９日の東京市場では、日経平均が一時４０００円を超える下落となるなど、リスクオフの様相が強まった。急落の反動で、１０日と１１日には押し目買いが入った。しかし、原油価格の上昇が続いたことに加えて、米国やイスラエルに徹底抗戦するとのモジタバ師の声明が伝わったことなどから、週後半にかけては改めての売りに押された。

読売３３３は２％台の下落。中東情勢や原油に絡むニュースに神経質となる場面が多く、前の週からの弱い流れが継続した。３指数とも月曜９日に派手に下げた後は値を戻したものの、９日の下落率が５％を超えた日経平均が、週間では最もパフォーマンスが悪かった。読売３３３とＴＯＰＩＸは同程度の下落率となった。

個別株の動向は？

「ニンテンドースイッチ２」向け新作ゲーム「ぽこ あ ポケモン」の販売好調が伝わった任天堂（７９７４）が１７・７％高と急騰。保有する任天堂株を売却することに伴い、上方修正や株主還元強化を発表した京都フィナンシャルグループ（５８４４）も大きく上昇した。証券会社が投資判断を引き上げたレーザーテック（６９２０）が２桁の上昇率となった。

一方、原油高による業績への悪影響が懸念され、三菱ケミカルグループ（４１８８）、三菱瓦斯化学（４１８２）、三井化学（４１８３）など化学株が軒並み大幅安。ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６５２５）など半導体株の一角が弱かった。

構成銘柄紹介

三井海洋開発（６２６９）

浮体式原油・ガス生産設備の設計などを手がける。中東リスクが高まる中で、原油価格が上昇。ＩＮＰＥＸ（１６０５）など原油との連動性が高い銘柄には買いが入る中、同社も原油関連として市場からの注目度が高まった。ＳＣＳＫ（９７１９）の上場廃止に伴い、３月２日から読売３３３の構成銘柄に組み入れられている。時価総額は９２００億円台。

大塚ホールディングス（４５７８）

健康飲料の「ポカリスエット」やバランス栄養食の「カロリーメイト」が広く知られている製薬大手。複数の証券会社が同社の目標株価を引き上げたことを材料に、株価が大きく上昇した。日本株全体では地政学リスクに対する警戒が強い状態が続く中で、業態的にディフェンシブ性がある点も買い安心感を誘った。時価総額は５兆９７００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０．３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

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